إعدام لحوم منتهية الصلاحية في محرقة المجزر الآلي.. (صور)

نفذت مديرية الطب البيطري بالقاهرة قرار النيابة بإعدام المضبوطات من اللحوم المتحفظ عليها وغير صالحة للاستهلاك من خلال اللجنة الضابطة بالاشتراك والتعاون مع مفتشي التموين والأغذية.

وتشكلت اليوم لجنة مكونة من الدكتورة نشوى هيكل، مدير إدارة السلام، ومفتشي التموين والأغذية لإعدام المضبوطات في محرقة المجزر الآلي بالبساتين، وتمت الأعمال تحت إشراف ومتابعة اللجنة، وتواصل مديرية الطب البيطري حملاتها المستمرة على الأسواق والمحال للتأكد من سلامة وجودة المنتجات واللحوم.

ندوات توعية للمواطنين

كما تابعت مديرية الطب البيطرى بالقاهرة إلقاء ندوة إرشادية داخل كنيسه العذراء مريم والقديس ماريوحنا المعمدان بباب اللوق عن مصنعات اللحوم، وتناولت الندوة التعريف بعدد من النقاط، منها ما هي مصنعات اللحوم وكيف يتم تصنيعها، هل مصنعات اللحوم صحية، ما هي مخاطر الإفراط في تناول اللحوم المصنعة، تمت الندوة تحت إشراف الدكتورة مديحة أحمد مدير إدارة عابدين البيطرية.

وألقت الندوة الدكتورة ريهام وجيه، رئيس قسم الإرشاد بالإدارة، وذلك في إطار خطة مديرية الطب البيطري لتوعية المواطنين بالأغذية الصحية وإرشادات شراء المنتجات وكيفية الحفاظ على سلامتهم.