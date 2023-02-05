تحريز 1600 كيلو من أعلاف الدواجن منتهية الصلاحية في الإسكندرية

تمكنت إدارة تموين برج العرب في الإسكندرية، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة وفريق العمل التابع له خلال حملات من ضبط أحد محلات بيع الإعلاف بحيازته أعلاف دواجن منتهية الصلاحية وكميات أخرى مجهولة المصدر وعرضها للبيع وتحريز 12 شيكارة زنة الواحدة 50 كيلو جرام بإجمالي 600 كيلو جرام أعلاف دواجن منتهية الصلاحية، و40 شيكارة زنة الواحدة 25 كيلو جرام باجمالي كمية قدرها طن أعلاف دواجن مجهولة المصدر وعدم وجود المستندات الدالة على مشروعية حيازتها.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات وكيل الوزارة

وجاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والشركات.

اتخاذ الإجراءات القانونية

ووفق بيان مديرية التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.