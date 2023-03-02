مصرع سيدة دهسا في أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة

لقيت سيدة مصرعها دهسًا أسفل عجلات سيارة في أثناء عبورها الطريق بمصر الجديدة، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلّفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط مسرح الواقعة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها وسبب تواجد المجني عليها في مكان الواقعة.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة مصرالجديدة بلاغا بالعثور على جثة سيدة في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، تدعى «فريدة.م» 58 سنه ، وبالفحص تبين إصابتها بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ، كما تبين العثور علي المتعلقات الشخصية بالمجني عليها

التحريات

وكشفت التحريات من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بعدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، وأضافت التحريات بأن سيارة مسرعة دهست المجني عليه أثناء عبورها الطريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.