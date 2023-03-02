مؤشرات البورصة المصرية تواصل الارتفاع في منتصف التعاملات

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا في المؤشرات، بمنتصف تعاملات الجلسة، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.17% إلى مستوى 17152.03 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.44% عند مستوى 3073.47 نقطة.

أخبار البورصة المصرية.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.48%

وصعد مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، بنسبة 0.41%، في بداية التعاملات عند مستوى 4564.77 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.18% عند مستوى 2942.33 نقطة، وذلك وفق أخبار البورصة المصرية.

حجم التداولات في البورصة المصرية

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية نحو 631.9 مليون جنيه، من خلال التداول على 164.3 مليون سهم عبر تنفيذ 18.158 ألف صفقة، وحقق رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة المصرية.

المؤشر الثلاثيني يتجة نحو مقاومة 17200 نقطة

ويتوقع حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أنّ مؤشر البورصة الثلاثيني يتجه بهذا الأداء إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 17200 نقطة وبالاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 17400 نقطة.

وأضاف «عيد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المؤشر السبعيني متجها بهذا الأداء إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3100 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه قد يتجه المؤشر السبعيني إلى تحقيق مستوى قياسي جديد.