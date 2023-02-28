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أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع جماعي للمؤشرات بعد تراجع أول الجلسة

كتب:

محمد الدعدع
11:07 ص | الثلاثاء 28 فبراير 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، رغم الأداء المحدود للغاية في الدقائق الأولى للجلسة التي شهدت انخفاضا لبضع دقائق، ونما مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.23% عند المستوى 17137.54 نقطة، بحلول الساعة 10.50 صباحا، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 50» 0.18% عند المستوى 2932.14 نقطة، وبلغ رأس المال السوقي 1,091 تريليون جنيه.

صعود مؤشر «إيجي إكس 70»

بلغ مؤشر «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان، 3019.87 نقطة بنسبة نمو 0.27%، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا 0.26% عند مستوى 4502.98 نقطة.

46 شركة تحقق أداءً قياسيا

وحافظت 113 شركة على أدائها دون تغيير بإجمالي 1401 عملية، فيما حققت 46 شركة نموا في الأداء بإجمالي 7149 عملية، وهوت 16 شركة بإجمالي 1260 عملية، وبلغت إجمالي العمليات المنفذة داخل المقصورة 9557 عملية، بقيمة 192.318 مليون جنيه.

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محمد الدعدع
بقلم محمد الدعدع

رئيس قسم الاقتصاد، باحث دكتوراة وحاصل على ماجستير التحرير الصحفي جامعة المنصورة 2018.