أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع جماعي للمؤشرات بعد تراجع أول الجلسة

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، رغم الأداء المحدود للغاية في الدقائق الأولى للجلسة التي شهدت انخفاضا لبضع دقائق، ونما مؤشرها الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.23% عند المستوى 17137.54 نقطة، بحلول الساعة 10.50 صباحا، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 50» 0.18% عند المستوى 2932.14 نقطة، وبلغ رأس المال السوقي 1,091 تريليون جنيه.

صعود مؤشر «إيجي إكس 70»

بلغ مؤشر «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان، 3019.87 نقطة بنسبة نمو 0.27%، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقا 0.26% عند مستوى 4502.98 نقطة.

46 شركة تحقق أداءً قياسيا

وحافظت 113 شركة على أدائها دون تغيير بإجمالي 1401 عملية، فيما حققت 46 شركة نموا في الأداء بإجمالي 7149 عملية، وهوت 16 شركة بإجمالي 1260 عملية، وبلغت إجمالي العمليات المنفذة داخل المقصورة 9557 عملية، بقيمة 192.318 مليون جنيه.