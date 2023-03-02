ضبط سائق بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالقاهرة

ضبطت أجهزة الأمن، أحد الأشخاص في القاهرة بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

الاتجار بالعملات الأجنبية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق يحمل جنسية إحدى الدول، حال استقلاله سيارة ملكه بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وعثر بحوزته على عملات محلية وأجنبية، وكمية من مخدر الحشيش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي المضبوط من العملة المحلية من متحصلات نشاطه الإجرامي، والعملات الأجنبية بقصد الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.