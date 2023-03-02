ضبط مسؤولي عدد من صفحات التواصل الاجتماعي بتهمة ترويج العقاقير المخدرة

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأدوية والعقاقير الطبية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية والتصدي لمحاولات ترويجها في أوساط الشباب والنشء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني، الأمن العام بحملة أمنية استهدفت القائمين على ترويج وبيع المواد المخدرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية والتربح من خلالها.

ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القاهرة حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة وبحوزته عدد 300 أمبول مخدر لعقار نالوفين وعدد 10 آلاف قرص لعقار ميزوتاك غير مصرح بتداوله خارج المستشفيات.

كما تم ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة بنى سويف حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته 1140 قرص مؤثر لعقاري «زولام، باركينول»، ومبلغ مالي وهاتف محمول، فضلا عن ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة البحيرة حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وبحوزته عدد 1300 قرص وأمبول مؤثر لعقاري «كميريكا، نالوفين»، ومبلغ مالي وهاتف محمول.