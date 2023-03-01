«الداخلية»: ضبط 172 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكما قضائيا في 24 ساعة

نفذت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وذلك لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

1- في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 351 قضية مواد مخدرة بإجمالي 396 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 112 ألفا و829 كيلوجراما.

كمية من مخدر البانجو وزنت 41 ألف و100 كيلوجرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 19 ألفا و376 كيلوجراما.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 9 آلاف و30 كيلوجراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 3آلاف و500 كيلو جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 2542 كيلوجراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 682 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 935 جراما.

كمية من مخدر فرجينيا وزنت 250 جراما.

وضبط 2057 قرص مخدر.

2- في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، جرى ضبط 172 قطعة سلاح ناري بحوزة 133 متهما وذلك على النحو التالي:

13 بندقية آلية.

24 بندقية خرطوش.

4 طبنجات.

131 فرد محلى.

191 طلقة مختلفة الأعيرة.

15خزينة متنوعة.

ضبط 252 قطعة سلاح أبيض.

3- في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 86577 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

350 حكم جناية.

28892 حكم حبس جزئي.

5281 حكم حبس مستأنف.

40811 حكم غرامة.

11243مخالفة.

4- في مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 6 متهمين ارتكبوا 24 حادثا متنوعا.

5- في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 39 متهما.

6- في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 20 متهما.

7- في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 250 دراجة نارية مخالفة.

8- في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24515 مخالفة مرورية متنوعة.

9- في مجال فحص السائقين: فحص 53 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 متهمين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.