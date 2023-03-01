ضبط عصابة بالأزبكية بتهمة استغلال الأحداث في أعمال التسول

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام قيام شخصين لهما معلومات جنائية، يقيمان بمحافظتي القاهرة والقليوبية، باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذان من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض ومبلغ مالي حصيلة نشاطهما الإجرامي، وبصحبتهما عدد طفلين، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهمين باستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهما كرهاً عنهما، وبمواجهة المتهمان اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.