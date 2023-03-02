«الداخلية» تضبط كيلو حشيش بحوزة 4 أشخاص في القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 4 أشخاص لإثنين منهما معلومات جنائية، مقيمين في محافظة القاهرة، حال استقلالهم سيارة مستأجرة، بدائرة قسم شرطة الأميرية، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت كيلوجرام، ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنّه بمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم، والمبلغ المضبوط من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.