ضبط تشكيل عصابي في القاهرة والشرقية لتزوير تأشيرات السفر إلى الخارج

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، قيام 4 أشخاص مقيمون بنطاق محافظتي القاهرة والشرقية، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب جرائم تزوير تأشيرات الدخول للدول الأجنبية، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية.

تفاصيل القبض على التشكيل العصابي

وأوضحت الوزارة أنّه عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديريتى أمن القاهرة والشرقية، تم إستهداف المتهمين وضبطهم وبحوزتهم «عدد 9 جوازات سفر مصرية لأشخاص مختلفين، 34 بطاقة دفع إلكترونى باسم إثنين من المتهمين، 25 شريحة هاتف محمول مسجلة بأسماء أشخاص مختلفين، 4 هواتف محمول، 3 أجهزة حاسب آلى بمشتملاتهم، طابعة ألوان، جهاز لاب توب، مجموعة من الأدوات التى يتم إستخدامها في عملية التقليد والتزوير، مبلغ مالي».

وأشارت الأجهزة الأمنية إلى أنه بفحص الأجهزة المضبوطة وهاتفي محمول، تبين احتوائهم على أدلة تُشير إلى نشاطهم الإجرامي، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وأنهم قاموا بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تزوير تأشيرات الدخول المنسوبة لعدد من الدول، وترويجها على المواطنين راغبى السفر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.