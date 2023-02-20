إجازات شهر رمضان.. 10 أيام منها «شم النسيم»

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 2023، يهتم المصريون بالاطلاع على إجازات شهر رمضان المقبل 1444 هجرية، والذي سيحل على الأمة الاسلامية والعربية يوم 22 أبريل المقبل، وفقا للحسابات الفلكية والتقويم الهجري.

أيام إجازات شهر رمضان 1444 هجرية

وترصد السطور التالية إجازات شهر رمضان المقبل، وعددها، كنوع من تقديم الخدمة للقراء بتحديد أيام إلإجازات التي يحصل عليها العاملون وتتزامن مع إجازات شهر رمضان 2023، وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الخاص بتنظيم أوضاع وشؤون العاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، والهيئات الحكومية، أو بالنسبة لمواد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الخاص بتنظيم أوضاع العاملين بالقطاع الخاص، أو لقواعد العمل الداخلية المعمول بها في منشآت وجهات العمل.

إجازات شهر رمضان 10 أيام بأجر كامل

ويحصل المصريون العاملون بالقطاعات الحكومية والقطاع العام والأعمال العام والقطاع الخاص، على عدد أيام إجازات خلال شهر رمضان، يبلغ إجماليها 10 أيام، منها ما هو عطلة رسمية أسبوعية، ومنها ما هو إجازة رسمية بأجر كامل بمناسبة دينية، وتفاصيلها على النحو التالي:

العطلات الرسمية الأسبوعية 9 أيام

1- الجمعة 24 مارس 2023

2- السبت 25 مارس 2023

3- الجمعة 31 مارس 2023

4- السبت 1 أبريل 2023

5- الجمعة 7 أبريل 2023

6- السبت 8 أبريل 2023

7- الجمعة 14 أبريل 2023

8- السبت 15 أبريل 2023

9- الجمعة 21 أبريل 2023

الإجازات الرسمية لمناسبات في شهر رمضان بأجر كامل

ويحصل المصريون على يوم الإثنين 17 أبريل 2023 إجازة رسمية بأجر، لأسباب الاحتفال بيوم شم النسيم، وقد يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بترحيل يوم إجازة شم النسيم من يوم الإثنين إلى الخميس 20 أبريل 2023، لسابق صدور قرار من مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية التي تصادف أحد أيام الأسبوع إلى يوم الخميس من الأسبوع ذاته.