تعرف على الحالة المرورية بالطرق والمحاور الرئيسية.. وحملات لضبط المخالفات

وضعت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خطة مرورية للقضاء على الكثافات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية صباح اليوم الأربعاء، وذلك بالتزامن مع توجه الموظفين الى أماكن عملهم.

وانتشرت الحملات المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية لضبط المخالفات المرورية ومخالفات تجاوز السرعة المقررة وضبط مخالفات عدم وضع الملصق الإلكتروني وضبط قائدي السيارات من متعاطي المواد المخدرة.

كثافات مرورية

أما عن الحالة المرورية على الطرق والمحاور، فقد ظهرت كثافات مرورية على بعض الطرق وسيولة مرورية على طرق أخرى، إذ تباطأت الحركة المرورية أعلى الطريق الدائري وذلك في الاتجاه القادم من التجمع الخامس مرورًَا بمنطقة المرج حتى نزلة قليوب والمتجه إلى منطقة الوراق، وظهرت كثافات بميدان مصطفى محمود للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو.

كما ظهرت كثافات مرورية على محور 26 يوليو وميدان التحرير وميدان روكسي وكوبري أكتوبر ورمسيس، ومناطق وسط البلد، وأعلى كوبري 15 مايو المتجه من مناطق وسط البلد إلى شارع جامعة الدول ظهرت كثافات مرورية، كما ظهرت كثافات على محور صفط اللبن للمتجه من الدائري، وصولًا إلى شارع السودان وكذلك الأمر بكوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني.

سيولة مرورية

أما عن الطرق التي ظهرت بها سيولة مرورية، فقد ظهرت سيولة مرورية بنزلة ميدان المؤسسة وقليوب أمام قائدي السيارات سيولة مرورية متحركة، وكذلك منطقة الزمالك سيولة مرورية.