مصرع شخص غرقا في نهر النيل بالجيزة

لقي شخص مصرعه في نهر النيل بالجيزة، وتم انتشاله بمعرفة المسطحات المائية، ونقل الجثمان إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد على عبد الرحمن يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بانتشال جثة لشخص في العقد الخامس من العمر ويرتدي كامل ملابسه ولا يوجد بها أي إصابات، على الفور انتقل العميد دكتور حسن الدكروري مأمور القسم والرائد أحمد الأبيض معاون المباحث والقوة المرافقة لهما، وجار البحث بالتحري والفحص عن إذا كانت جنائية أم انتحار تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.