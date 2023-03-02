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«الحياة الآن».. مباشر: مشروعات ضخمة لتطوير جودة الرعاية الصحية لأهالي المنيا

كتب:

شريف سليمان
12:26 م | الخميس 02 مارس 2023
قناة الحياة- تعبيرية

قناة الحياة- تعبيرية

عرض برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مشروعات ضخمة لتطوير جودة الرعاية الصحية لأهالي المنيا»، إذ أنّ نصيب قطاع الصحة من الاستثمارات العامة في محافظة المنيا قدر بـ11%.

وذكر التقرير، أنّ إجمالي مشروعات قطاع الصحة في المنيا منذ عام 2014، بلغ 101، كما أنّ 80 وحدة صحية ومركز طبي تم إنشائهم وتطويرهم بالمنيا.

ووفقا لما جاء في التقرير، فإنّ إنشاء وتطوير المستشفيات أحد المشروعات الرئيسية بقطاع الصحة بالمنيا، كما أن هناك 3 مراكز متميزة لخدمات الأم والطفل تم تطويرها بالمحافظة.

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بقلم شريف سليمان