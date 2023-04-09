«دار الإفتاء» تكشف حكم وضع البرفان في نهار رمضان: يجوز بشرط

يحرص الكثير من المسلمين على النظافة العامة والشخصية طوال شهر رمضان ويستحب الغالبية وضع البرفانات والعطور طوال النهار، ومن بين الفتاوى والأحكام الخاصة بالصيام أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ما حكم وضع البرفان في نهار رمضان؟ وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

ما حكم وضع البرفان في نهار رمضان؟

وتسرد «الوطن» خلال السطور الأتية الإجابة على سؤال ما حكم وضع البرفان في نهار رمضان ؟ وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية و التي أكدت أنه يجوز شرعًا للصائم أن يتطيب في نهار رمضان، ولا حرج عليه في ذلك، مع مراعاة ألَّا يصل شيء من الطيب إلى جوفه.

دار الإفتاء

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي عن حكم وضع البرفان في نهار رمضان موضحا أنه من شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم حبه الطيب والإكثار من التطيب؛ حيث روى النسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ».

وروى الإمام البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ، حَتَّى أَجِدَ وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ"، إلا إذا كان محرمًا؛ فالطيب ممنوع أثناء الإحرام، ومع ذلك فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضع الطيب قبل الإحرام؛ روى الإمام مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: "كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ الطِّيبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ".