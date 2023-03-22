حكم غسل الأسنان في رمضان؟.. دار الإفتاء تكشف

مع حلول شهر رمضان المعظم، يحرص المسلمون على التعرف على مبطلات الصيام لتجنبها حتى لا يقعوا في فخ الإفطار حسب ظنهم دون قصد، وفي هذا الإطار هناك عدة تساؤلات وفتاوى وأحكام أجابت عنها دار الإفتاء المصرية بهدف التعرف على موقفها من مبطلات الصيام والتي كان بينها سؤال ما هو حكم غسل الأسنان في رمضان ؟ وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

حكم غسل الأسنان في رمضان

وتستعرض الوطن خلال السطور الأتية الإجابة على سؤال ما هو حكم غسل الأسنان في رمضان؟، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني، والذي جاء على النحو الآتي «يجوز استعمال الماء والمعجون في تنظيف الأسنان في نهار الصيام ما لم يدخل من ذلك شيء إلى الجوف؛ لأن المفسد للصيام هو دخول شيء للجوف من منفذ مفتوح، والأفضل للسائل أن يجعل ذلك في غير ساعات الصيام ليبتعد عن الوساوس الشيطانية والله سبحانه وتعالى أعلم».

دار الإفتاء

وجاء ذلك بعد أن تلقت دار الإفتاء سؤالا عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك سؤلا من أحد متابعيها عن حكم غسل الأسنان في رمضان حيث أكدت الدار أن من الأفضل أن يجعل الصائم ذلك في غير ساعات الصيام للبعد عن الوساوس.