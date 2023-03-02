تفاصيل مشاركة 4 أفلام في مهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط

تشارك أربعة أفلام روائية طويلة بالدورة الـ28 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط، الذي تمتد فعالياته بين 3 و10 مارس، وهم الفلسطيني عَلَم لفراس خوري والسوري نزوح لسؤدد كعدان والتونسي جزيرة الغفران لرضا الباهي والفرنسي Our Ties لرشدي زيم.

وينافس فيلما عَلَم ونزوح في المسابقة الرسمية، ويعرض علم يوم الاثنين 6 مارس ونزوح الأربعاء 8 مارس، ويعرض فيلم جزيرة الغفران ضمن قسم Coup de Coeur الاثنين 6 مارس، فيما يختتم فيلم Our Ties فعاليات المهرجان يوم الجمعة 10 مارس.

نبذة عن الأفلام المشاركة

نزوح من تأليف وإخراج سؤدد كعدان، ومن بطولة كندة علوش وسامر المصري وحلا زين ونزار العاني ودارينا الجندي، وحصل على جائزتين في مهرجان فينيسيا.

ويحكي قصة عائلة سورية تواجه صراعات داخلية بعد تدمير بيتهم وتتغير حياة الطفلة زينة بعد مشادات بين أمها وأبيها حول قرار مصيري بالرحيل.

عَلَم من تأليف وإخراج فراس خوري، بطولة محمود بكري وسيرين خاص وصالح بكري ومحمد كراكي، وحصد 3 جوائز في أحدث دورات مهرجان القاهرة منها أفضل فيلم، وتدور أحداثه حول تامر، مراهق فلسطيني يعيش حياة تقليدية هو وأصدقائه في المدرسة الثانوية حتى تظهر زميلتهم الجميلة ميساء. ولنيل إعجابها، يوافق تامر على المشاركة في عملية غامضة تحت مسمى عَلَم تقلب حياته رأساً على عقب.

جزيرة الغفران تأليف وإخراج رضا الباهي ويشارك في بطولته علي بنور ومحمد علي بن جمعة وباولا فيني وكاتيا جريكو وباديس الباهي والنجمة الإيطالية كلوديا كاردينالي، وتدور أحداث الفيلم في مدينة جربة بتونس تلك المدينة الساحلية الساحرة التي يعيش فيها العديد من الأعراق والديانات، حيث يعود أندريا،الكاتب البارع الذي يبلغ من العمر 60 عاماً إلى الجزيرة، موطنه الأصلي، لينفذ آخر أمنيات والدته روزا، وهناك تستيقظ بداخله ذكرياته القديمة، لتدفعه إلى ماضٍ مؤلم.

فيلم Our Ties من إخراج رشدي زيم وشارك في تأليفه مع مايوين، ومن بطولة النجوم الحاصلين على عشرات الجوائز سامي بوعجيلة، النجمة الفرنسية مايوين ورشيد بوشارب ورشدي زيم، ومريم سرباح، ويحكي قصة أخوين، موسى الشخص اللطيف والناكر للذات والداعم لعائلته، وعلى النقيض أخيه رياض المذيع التلفزيوني المشهور ويمقته من حوله بسبب أنانيته، والمدافع الوحيد عنه هو موسى الذي يُكن له إعجاباً شديداً.

تتسبب وقعة قوية بإصابة موسى بصدمة دماغية خطيرة، تجعله يتحدث دون تمييز بحقائق قاسية لأصدقائه وعائلته على حد سواء.