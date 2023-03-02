صالون مديحة حمدي يكرم مجموعة من النجوم الأربعاء.. أبرزهم فردوس عبد الحميد

تحتفي سفيرة النوايا الحسنة الفنانة مديحة حمدي في صالونها الفني الثقافي، باليوم العالمي للمرأة، في الخامسة مساء الأربعاء المقبل، بمتحف الرئيس الأسبق الراحل جمال عبد الناصر.

تكريم عدد من نجوم الفن

ومن المقرر، أن يشهد الحفل تكريم نجوم الفن منهم الفنانة فردوس عبد الحميد، والدكتورة سميرة محسن، والفنان كمال أبو رية، والفنان طارق دسوقي، بحضور كوكبة كبيرة من نجوم الفن والمجتمع المصري.

الأزمة الصحية للفنانة مديحة حمدي

وسبق أنّ تعرضت الفنانة مديحة حمدي، لأزمة صحية مفاجئة بسبب مشكلة في المرارة، أدت إلى دخولها غرفة العمليات لاجراء عملية استئصال، وطالبت من الجمهور الدعاء لها بالشفاء العاجل.

ووجهت مديحة حمدي الشكر لجمهورها قائلة، «حابه أطمن الجمهور وكل الناس اللي قلقت عليا وكانوا دايما بيسألوا عليا، وعاوزة أشكرهم بجد كتر خيرهم محبتهم وصلتلي وأنا بحبهم جدا».

ويعتبر أخر عمل شاركت فيه مديحة حمدي، كان مسلسل «أم الصابرين»، عام 2012، كضيف شرف، ثم ابتعدت عن الأضواء لفترة طويلة حتى الوقت الحالي.