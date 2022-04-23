فنان على كرسي المذيع.. برامج تلفزيونية قدمتها ليلى عز العرب

صاحبة طلةّ جميلة، دخلت عالم الفن وقلوب المشاهدين بسرعة، ورغم جذورها الفنية التي تعود إلى جدها أبو العلا محمد مكتشف كوكب الشرق «أم كلثوم» وأعمالها الفنية المتميزة، إلا أن حياتها في البداية كانت بعيدة تماما عن الوسط الفني، إذ تخرجت في كلية التجارة ثم حصلت على الدكتوراة في الاقتصاد، لتقرر ليلى عز العرب الاتجاه إلى عالم الفن والشهرة.

كانت الفنانة ليلى عزالعرب ترغب في بداية حياتها الفنية بسن صغيرة، إلا أنّ أسرتها لم تقبل أن تصبح فنانة؛ لذا التحقت بالعمل البنكي بداية من عام 1968 ثم تركته في بداية الألفية الجديدة كي تلتحق بدورة لتعليم التمثيل في قصر السينما بالقاهرة، وتدربت على يد الراحل سعد أردش، بحسب ما كشفته خلال حديثها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها الذي كان يعرض على «سي بي سي».

رحلة ليلى عز العرب مع الفن

حصلت الفنانة بعد ذلك على أدوار صغيرة بداية من عام 2002 حتى 2004، إذ شاركت في عدد من الأعمال الفنية، مثل «معالي الوزير»، «قلب جريء»، «إسكندرية نيويورك»، بالإضافة إلى مسلسلات «زمن عماد الدين»، «حرس سلاح»، «الأصدقاء» و«فارس الرومانسية».

وبعد أن برز اسمها في عالم الفن، قدمت أدوارا مهمة في 2008، وذلك عندما شاركت الفنان أحمد حلمي بطولة فيلم «ألف مبروك»، ومسلسل «بالشمع الأحمر» مع يسرا، وكان عام 2010 أقوى انطلاقة لها عندما شاركت في الجزء الأول من مسلسل «الكبير أوي»، مع أحمد مكي.

ليلى عز العرب في الإعلام

وكان للتقديم التلفزيوني نصيبا من حياة الفنانة ليلى عز العرب، إذ كانت البداية مع برنامج «تلاتة في واحد»، التي كانت إحدى مقدماته مع الفنانتين نشوى مصطفى وشيماء سيف في عام 2017، وفكرة البرنامج غير تقليدية وتتنوع بين الترفيه والطابع الكوميدي.

وشهد 30 يونيو 2020، انطلاق ثاني برنامج لها وهو «إحنا الستات» والذي عرض على قناة «Ten»، مع الإعلامية ياسمين فهمي، وتطرقا فيه إلى قضايا المرأة، واستضافا عددا من الفنانين مثل مريم الخشت، عمرو رمزي، تامر فرج وهشام إسماعيل.

وفي العام الماضي، تعاونت ليلى عز العرب مع الفنان هشام إسماعيل، وقدما برنامج «يا أنا يا هي»، وهو برنامج كوميدي يناقش العادات والمواقف التي تحدث بين الأزواج، بالإضافة إلى بعض السلبيات في المجتمع المصري، إذ حاولا تقديم علاج لها بطريقة كوميدية.