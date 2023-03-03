«الهجرة» تنشر فيديو جديدا لأبناء المصريين بالخارج ضمن مبادرة «اتكلم عربي»

مقطع فيديو جديد نشرته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تستهدف به الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج.

لجذب انتباه أبناء المصريين بالخارج

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «شجعوا أولادكم يلعبوا لعب تعلمهم وتسليهم مش تضيع وقتهم، التطبيق موجود على الـappstore وgoogleplay».

للحفاظ على الهوية المصرية واللغة العربية

يذكر أن هذا الفيديو يعد واحدا من سلسلة الفيديوهات التى تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشرها بشكل مستمر من حين لآخر تحت عناوين جذابة ومختلفة، لجذب انتباه أبناء المصريين بالخارج إليها لمتابعتها والاستفادة منها.

وتطبيق «اتكلم عربي» الإلكتروني أطلقته وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعد أول تطبيق للغة العربية، يهدف للحفاظ على الهوية المصرية واللغة العربية، لأبناء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج ودعم هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية، لسهولة للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل فيما بعد وعند عودتهم إلى وطنهم.