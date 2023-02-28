«على رأي المثل» فيديو جديد من «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

«على رأى المثل».. مقطع فيديو جديد نشرته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تستهدف من خلاله أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، وذلك في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج.

الحفاظ على الهوية واللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «الأمثال والحكم ليها دور كبير في كلامنا اليومي مع بعض ، والحكمة دي دورها إننا نعلم الناس عن أهمية استغلال الوقت في حاجات مفيدة».

استخدام عناوين جذابة لجذب انتباه أبناء المصريين بالخارج

وتابع المنشور: «شاركونا في الكومنتات عايزين تعرفوا أمثال وحكم إيه تاني. #على_رأي_المثل #اتكلم_و_عيشها_بالمصري».

ويأتى هذا الفيديو في إطار سلسلة من الفيديوهات التى تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشرها بشكل مستمر تحت عناوين جذابة ومختلفة، لجذب انتباه أبناء المصريين بالخارج إليها لمتابعتها والإستفادة منها، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» أيضا منشور آخر تحت عنوان «العب واتسلي» والذي يشجع على استخدام الحروف الأبجدية في تكوين الكلمات والعبارات المصرية، من خلال استخدام الحروف في كتابة أسماء للأشخاص والأشياء.