«اتكلم عربي» تروج للآثار المصرية لأبناء المصريين بالخارج

«بلدنا حلوة».. عنوان مقطع فيديو جديد نشرته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تستهدف من خلاله الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، في إطار خطة عمل الوزارة ضمن المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج.

مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «مصر ليها سحرها وكل اللي بييجي سياحة بيعرف قد إيه تراثنا وثقافتنا موجودة في كل حاجة حوالينا من أول الآثار لحد الأكل والتعاملات مع بعض كل يوم».

وتابع منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»: « شاركونا إيه أول حاجة لفتت انتباهكم أول مرة نزلتوا فيها مصر».

الحفاظ على الهوية واللغة العربية لأبناء المصريين بالخارج

وجدير بالذكر، أن هذا الفيديو يعد واحدا من سلسلة الفيديوهات التى تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ممثلة في المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشرها بشكل مستمر من حين لآخر تحت عناوين جذابة ومختلفة، لجذب انتباه أبناء المصريين بالخارج إليها لمتابعتها والاستفادة منها.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ«اتكلم عربي»، منشورا آخر تحت عنوان «العب واتسلي»، الذي يشجع على استخدام الحروف الأبجدية في تكوين الكلمات والعبارات المصرية، من خلال استخدام الحروف في كتابة أسماء للأشخاص والأشياء.