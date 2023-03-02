رئيس الوزراء: 3 مليارات جنيه تكلفة 1900 وحدة إسكان في المنيا الجديدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة لم تهمل محافظة المنيا في مجال التنمية السياحية، إذ تحاول من خلال العديد من المشروعات تطوير مركز زوار تل العمارنة، وإحلال وتجديد متحف ملوي واستكمال إنشاء المتحف الآتوني في المنيا، والذي توقف لفترات طويلة، لكن جرى افتتاحه بعد متابعة من الرئيس السيسي.

وأضاف مدبولي، في كلمته، خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالمنيا، نقلتها قناة اكسترا نيوز: «في إطار التنمية المكانية أيضًا، فإنّنا نعمل على رفع كفاءة العمران حتى نحسن من مستوى معيشة المواطن، وعلى مستوى السكن اللائق، ففي المنيا الجديدة والمدن القائمة في المنيا كان هناك اهتمام شديد بتطوير وتوفير وحدات الإسكان على مستوى كل الأنواع، سواء تطوير العشوائيات أو سكن كل المصريين».

وتابع: «لدينا منطقة مشهورة في المنيا، وهي عشش محفوظ، لكننا أزلناها وبنينا مكانها وحدات حضارية وأعدنا فيها كل أهالي المنطقة، وهو ما تكرر في مدينة العمال، وعمري ما هنسى كلام الرئيس وهو إننا مننامش وإننا نسابق الزمن حتى نبني وحدات بديلة لأهالينا الذين يعيشون في المناطق، لكن الدولة المصرية استطاعت أن تنهي مشكلة المناطق غير الآمنة بالكامل، ومدينة المنيا الجديدة بها 24 ألف وحدة، كما نعمل في مشروع تطوير عواصم المحافظات بقلب المدن، وننشئ وحدات سكنية ووصلنا إلى 1900 وحدة ستكتمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة بتكلفة 3 مليارات جنيه، كما تنشئ في مدينة ملوي الجديدة أكثر من 16 ألفا و500 وحدة لاستيعاب ما يقرب من مليون نسمة».