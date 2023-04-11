دعاء اليوم العشرين من رمضان 2023.. «اللهم اجعلنا من أحبتك المتقين»

يلجأ الصائمون خلال شهر رمضان للإكثار من الدعاء طوال أيام الشهر المبارك؛ لاستغلاله في جمع أكبر قدر من الحسنات، بجانب أدائهم للفروض الأساسية كالصلاة والزكاة والصوم، إذ يردد غالبية الصائمين الأدعية يوميا للخروج من رمضان بأكبر حصيلة من الأعمال الصالحة، ومن بينها دعاء اليوم العشرين من رمضان 2023 وهو ما يستعرضه التقرير التالي على سبيل المثال لا الحصر إذ يمكن للمسلم أن يدعو الله بما يريده من خير الدنيا والآخرة ضمن دعاء اليوم العشرين من رمضان.

دعاء اليوم العشرين من رمضان 2023

ويردد الصائمون دعاء اليوم العشرين من رمضان 2023 بأكثر من شكل، سواء لطلب الرزق والخير من الله سبحانه وتعالى، في الشهر الكريم الذي لا يرد فيه دعاء بإذن الله.

ويمكن ترديد دعاء اليوم العشرين من رمضان 2023 على النحو الآتي على سبيل المثال لا الحصر:

«اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا في شهر رمضان من أحبتك المتقين».

دعاء اليوم 20 من رمضان 2023

ويردد الصائمون: «اللهم إنّي أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، آمين يا رب العالمين» باعتباره يصلح دعاء اليوم العشرين من رمضان 2023.

وكذلك: «اللهم تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي،وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي».

كما يمكن ترديد أي دعاء آخر في هذا اليوم أو غيره ومع حلول العشر الأواخر من رمضان يستحب الإكثار من دعاء اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

الأعمال المستحبة في اليوم العشرين من رمضان 2023

ومن الأعمال المستحبة في اليوم العشرين من رمضان 2023 أو في أي يوم الدعاء وتلاوة القرآن والصلاة على وقتها وقيام الليل وغيرها من الأعمال الصالحة.