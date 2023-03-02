معلومات عن طريق الصعيد الصحراوي الغربي بالمنيا.. يسهل حركة التجارة في أفريقيا

مشروعات تنموية مهمة للطرق والكباري، نفذتها وزارة النقل والمواصلات في محافظة المنيا، انطلاقًا من الاهتمام بتطوير شبكة الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية، والتي تعمل على خلق آفاق تنموية مهمة وجديدة للمواطنين، بإنشاء مناطق صناعية على جانبيها، إذ شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، افتتاح المرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة طريق الصعيد الصحراوي الغربي في المسافة من مدينة المنيا وحتى مدينة القوصية بطول 60 كم بتكلفة 2.5 مليار جنيه.

وتشتمل المرحلة الثانية على 6 أعمال صناعية «6 أنفاق» ليصبح الطريق بعرض 6 حارة مرورية في كل اتجاه منها 3 حارة بالرصف الخرساني.

تفاصيل مهمة حول طريق الصعيد الصحراوي الغربي

وكشف تقرير صادر عن وزارة النقل، تفاصيل مشروعات الطرق التي تمت في محافظة المنيا، أولها مشروع تطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي يمتد من القاهرة حتى أرقين بطول 1155 كم بتكلفة 40.4 مليار جنيه هو جزء من طريق القاهرة / كيب تاون الذي يمر بـ 9 دول إفريقية ويبلغ طول 10.228 ألف كيلو متر وسيكون محورا حرا للمساهمة في تسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية.

ازدواج 10000 كم طرق بتكلفة 300 مليار جنيه

تم وضع خطة لتطوير وتوسعة ورفع كفاءة الطريق ليصبح بعرض 6 حارات مرورية في كل اتجاه منها 3 حارات بالرصف الخرساني لطريق خدمة الشاحنات وذلك ضمن المشروع القومي للطرق الذي يشمل إنشاء 7000 كم طرق وتطوير وازدواج 10000 كم طرق بتكلفة 300 مليار جنيه، وتم افتتاح المرحلة الأولى في المسافة من الجيزة حتى المنيا بطول 230 كم في 25/12/2021.

يجرى حاليًا العمل على تطوير وتوسعة ورفع كفاءة عدد من القطاعات بالطريق حيث بلغت نسبة تنفيذ المسافة من القوصية حتى أسيوط بطول 57 كم «40%» كما بلغت نسبة تنفيذ المسافة من السباعية حتى إدفو بطول 25 كم «90%» بينما بلغت نسبة تنفيذ المسافة من إدفو حتى أسوان بطول 87.5 كم «100% للطريق الرئيسي»، أما نسبة تنفيذ المسافة من أسوان حتى توشكى بطول 215 كم «35%».

وأكد تقرير وزارة النقل، أن كافة مراحل الطريق تنفذها شركات مصرية وطنية متخصصة وذلك في إطار الاهتمام بالشراكة مع القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما يدخل الطريق ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها، والتي وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمراقبة حركة المرور على الطرق للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير أعلى درجات السلامة والأمان لقائدي المركبات.

خدمة خطط التنمية الشاملة

طريق الصعيد الصحراوي الغربي، هو محور تنموي متكامل لربط محافظات صعيد مصر وخدمة المشروعات التنموية الجديدة في كافة المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، وبحسب وزارة النقل، فجميع المشروعات التي تنفذها الدولة ومنها مشروعات الطرق هدفها خدمة المواطن المصري وخدمة خطط التنمية الشاملة، وخاصة في الصعيد، ومشروع الصحراوي الغربي يعتبر نموذجًا واضحًا في هذا المجال، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع الطرق والكباري بمصر في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.