زيادة المعاشات الجديدة 2022.. «احسب هتقبض كام»

يتساءل المواطنون عن زيادة المعاشات الجديدة 2022، وكيفية احتسابها، وذلك تزامنا مع إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية صرف زيادة المعاشات بنسبة 13%، اعتبارا من الأول من أبريل 2022، بحد أدنى 120 جنيها.

زيادة المعاشات 2022 بنسبة 13%

وفي هذا الصدد، أوضح مصدر بالتأمينات الاجتماعية، أنه يجرى حساب قيمة زيادة المعاشات الجديدة 2022 للمواطن، من خلال ضرب قيمة المعاش في 13%، ليحصل على الزيادة الجديدة في المعاشات.

قيمة زيادة المعاشات 2022

وترصد «الوطن» زيادة المعاشات الجديدة 2022 تزامنا مع صرف معاشات أبريل، كالتالي:

- من يتقاضى 1000 جنيه معاش، فسيكون معاشه بعد الزيادة 1130 جنيها في 1 ابريل 2022.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيحصل على معاش 2260 جنيها .

- من يتقاضى 3000 جنيه سيحصل على معاش 3390 جنيها.

- من يتقاضى 4000 جنيه سيحصل على معاش 4520 جنيها.

- من يتقاضى 5000 جنيه سيحصل على معاش 5650 جنيها.

- من يتقاضى 6000 جنيه سيحصل على معاش 6780 جنيها.

بدء صرف معاشات شهر أبريل 2022.. الجمعة

وأضافت التأمينات، في بيان لها منذ قليل، أن معاشات شهر أبريل 2022، ستصرف لأكثر من 10 ملايين و600 ألف مواطن، يوم الجمعة الموافق 1 أبريل 2022، مشيرة إلى أن كل صاحب معاش، أو مستفيد من المعاش، ويحمل بطاقات الصراف الآلي يستطيع صرف معاشه من أي ماكينة صراف آلي.

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي، أن صرف معاشات أبريل 2022، سيكون متاحا من فروع البنك المختلفة المنتشرة في كل محافظات مصر.