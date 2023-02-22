صرف معاشات شهر مارس 2023 لأكثر من 10 ملايين مواطن الأربعاء المقبل

تبدأ مكاتب البريد والبنوك فى صرف معاشات شهر مارس 2023 لأكثر من 10 ملايين و885 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاش، الأسبوع المقبل، وتحديدا يوم الأربعاء الموافق 1 مارس 2023، حيث يتم الصرف من ماكينات الصرف الآلي الخاصة للبنوك أو البريد، كما يمكن الصرف من منافذ شركة فوري ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

بنك ناصر: تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية

وأوضح بنك ناصر الاجتماعي أنه يتم تغذية ماكينات الصرف الآلي ATM على مستوى الجمهورية، بالنقدية بشكل مستمر، بالتزامن مع صرف معاشات مارس 2023.

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى تقرير صادر عنها، أنه تم زيادة الحد الأدنى لصاحب المعاش المنتهية خدمته في شهر يناير 2023، إلى 1105 جنيهات.

التأمينات تطرح خدمات الكترونية مجانية

ولفتت التأمينات الاجتماعية، فى تقرير صادر عنها، إلى أنه تم التسهيل على المواطنين من خلال العمل على اتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية المجانية مثل « الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد،والاستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، لاستعلام عن سداد العاملين بالخارج» وغيرها من الخدمات .

إتاحة صرف معاش استثنائى

وأوضحت التأمينات أنه تم إتاحة خدمات لأصحاب المعاشات منها طللب المعاش الاستثنائى، والذى يمنح لتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة ، ولمن أدوا خدمة جليلة للدولة، وتحسين معاشات العاملين السابقين استثنائياً لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام، إذا توافرت بهم الشروط التى حددها قانون التأمينات الاجتماعية.