استشاري مناعة: 4 طرق لعلاج حساسية الصدر والمأكولات الممنوعة

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والجهاز المناعى، علاج حساسية الصدر وأعراضها وأنواعها المختلفة، تزامنا مع حالة ارتفاع درجة الحرارة المعلنة من قبل هيئة الأرصاد.

وقال «الحداد»، إن حساسية الصدر تظهر جراء أعراض تنفسية من ضيق التنفس والسعال، وتحدث نتيجة تعرض مجرى الهواء لتغيرات ومثيرات تعمل على تهيج الجهاز التنفسي.

علاج حساسية الصدر نهائيا

وكشف «الحداد»، أسباب الإصابة بحساسية الصدر منها نشاط الأتربة، وارتفاع الرطوبة مما يعمل على نشر الجراثيم أحد أسباب الإصابة بحساسية الصدر، والتحسس من بعض أنواع الأطعمة والعطور.

أعراض حساسية الصدر

وأضاف «الحداد»، أنه لا يوجد علاج لحساسية الصدر نهائيا، وهناك مجموعة من الأدوية الموسعة للشعب الهوائية تعمل على خفض الالتهابات، مشيرا إلى أن هناك بعض الحالات تحتاج إلى جلسات الأكسجين وتؤخذ من خلال الطبيب المشرف على الحالة.

مأكولات ممنوعة لمرضى حساسية الصدر

ولفت «الحداد» إلى أن أعراض حساسية الصدر تتمثل في العطس وسيلان الأنف، وحرقة العين، والسعال ، وصعوبة التنفس، وهناك بعض الحالات التي لا تستطيع التغلب على النوم، وصوت أزيز أو صوت صفير.

وأكد الدكتور أمجد الحداد أن هناك بعض المأكولات الممنوعة لحساسية الصدر منها المأكولات التي تحتوي على الصويا، وحساسية الشوكولاتة والفراولة، لذلك على المواطنين الحرص على اللجوء إلى الأطباء قبل الحصول على أي أنواع من الأدوية.