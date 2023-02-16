دكتور صدر: لا ننصح بالإكثار من السباحة لمرضى حساسية الصدر

قال الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الصدر السابق بكلية طب قصر العيني، إنّ الشتاء يزيد فرص الإصابة بالفيروسات بسبب البرودة والرطوبة وتيارات الهواء المتغيرة والأتربة التي تثيرها الرياح، وتطرق إلى لعبة السباحة وأثرها في مقاومة الأمراض التنفسية.

وأضاف سالم، خلال حواره مع الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ مريض حساسية الصدر لا يجب أن يكرر لعب السباحة، لأنّها تسبب درجة من درجات التهاب الجيوب الأنفية، فعليه ألا يكثر منها».

وأوضح أنّ الشتاء فرصة لانتشار أمراض الجهاز التنفسي العلوي والسلفي، وأنّ الأطفال يتعرضون للإصابة بالفيروسات كثيرًا؛ لأن الفيروسات كثيرة، مؤكدًا أنّ مريض الصدر يجب أن يتجنب الأتربة والغبار والروائح النفاذة وتيارات الهواء، أما الشخص السليم، فإنه سيتأثر بدرجات متفاوتة، ابتداءً من رشح بسيط والتهاب بسيط وكحة وإفرازات مثل البلغم أو البُصاق، لا سيما الأطفال.

فيروس قديم

وأكد أن الفيروس التنفسي المخلوي قديم وليس جديدًا، ولكن نسخته الحالية جديدة، وهناك إصابات كثيرة، وهو ما أثر على الأطفال، كما أنّه أخطر على الرُضع؛ لأن تكوين الجهاز التنفسي لديهم عُرضة للمضاعفات الالتهابية، إذ إنّ المكان المفضل لهذا الفيروس هو الشعب الهوائية الطرفية.

نصائح مهمة للأطفال

وشدد على أن الأطفال يجب أن يحصلوا على الدفئة باستمرار، كما يجب الانتظام في تناول المشروبات الدافئة، كما يجب الحصول على لقاح الانفلونزا، حيث يحصل عليه الأطفال الأكثر عرضة للمضاعفات، مثل الأطفال الذين لديهم تاريخ مرضي للحساسية أو الأطفال الذين وُلدوا قبل الأوان والمبتسرين.