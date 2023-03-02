خبير اقتصادي: قرارات رفع الأجور والمعاشات يدعم محدودي الدخل

أشاد الدكتور مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا، برفع الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي، اعتبارا من أول أبريل 2023.

وقال الخبيرالاقتصادي لـ«الوطن» إنّ توقيت صدور هذه القرارات مهم للغاية، بسبب ارتفاع معدلات التضخم لأسباب تتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي تطلب إقرار حزمة من القرارات التي تدخل ضمن حزم الحماية الاجتماعية.

هديب: هذه الحزمة من القرارات ستدعم مستويات المعيشة

وأضاف،«الرئيس السيسي يعلم تمام العلم حجم التحديات العالمية الجسيمة، ويتدخل بهذه القرارات لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، وعلى رأسهم طبقة أصحاب المعاشات»، مشيرا إلى أنّ هذه الحزمة من القرارات ستدعم مستويات المعيشة بشكل كبير، بالتزامن مع الدور الذي تمارسه الدولة من إقامة المعارض التي تضم سلعا مخفضة، وتحقيق التوازن الإيجابي المطلوب لدعم محدودي الدخل.

الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن زيادة الحد الأدنى للأجور

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عن زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، خلال افتتاح مشروعات تنموية في محافظة المنيا، وهي 3500 جنيه شهريا للدرجة السادسة، والدرجة الخامسة 5 آلاف جنيه شهريا، وحاملي درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريا، وحاملي درجة الدكتوراة 7 آلاف جنيه شهريا، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 24 إلى 30 ألف جنيه اعتبارا من أول أبريل.