محافظة مطروح تُطلق مبادرة جديدة «اعرف سياحة بلدك» لتنمية وعي الشباب

أطلقت الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمحافظة مطروح مبادرة «اعرف سياحة بلدك»، بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ومكتب الهيئة العامة لتنشيط السياحة بالمحافظة مع تنظيم عدد من الندوات والترويج التوعية بالمدارس لتعريفهم بالمعالم السياحية والمقومات السياحية والأثرية التي تدخر بها المحافظة، من خلال عرض الأفلام الوثائقية والكتيبات التعريفية السياحية، تحت رعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح بهدف إثراء الوعي السياحي لدى النشء من طلبة المدارس ومراكز الشباب بالمحافظة.

التنمية السياحية في مطروح

وأشار محمد أنور مدير عام السياحة إلى أهمية وأهداف المبادرة في نشر الوعي السياحي وربط النظرية المعرفية للمدرسة بالواقع ومتطلباته اللازمة للتنمية السياحية من خلال أساليب علمية وبرامج توعية تستهدف النشئ وتنمية الوعي بالسلوكيات الراقية والحضارية وطريقة التعامل مع السائحين وضيوف المحافظة وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء الوطني والاعتزاز بالمقومات السياحية ومظاهر الحضارة والحفاظ على مقدرات المحافظة ومواردها.

التعريف بالمقومات السياحية

وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في بيان على أهمية استمرار برامج التوعية لما لها من أهمية كبرى في التعريف بالمقومات والإمكانيات السياحية المتنوعة التي تزخر بها مطروح، وكذلك بناء مجتمع مثقف سياحيا وعلى دراية بأهمية القطاع السياحي لما يقدمه من فرص ومكاسب اقتصادية تنعكس على أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الوعي السياحي يتحقق من خلال تضافر جهود كافة الجهات داخل المجتمع لتحقيق الهدف المنشود واستهداف الأجيال المقبلة مع خلق ثراء فكري وتنمية الوعي السياحي لدى المجتمع، وبما يواكب جهود التنمية السياحية في محافظة مطروح.