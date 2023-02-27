محمد كريم أول فنان مصري يحصل على عضوية نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية sag

شهد حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة sag الأمريكية حضور النجم المصري العالمي محمد كريم، والذي يعتبر أول ممثل مصري الجنسية يحصل على العضوية.

حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة sag الأمريكية

الحفل أقيم مساء أمس الأحد وأستمر حتى الساعات الأولي من صباح اليوم في فيرمونت سينشري بلازا في لوس أنجلوس، وكشف كريم عن صوره في الحفل من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي معبرا عن فخره بالحصول على العضوية، حيث كتب شرف لي الليلة حضور حفل جوائز نقابة الممثلين الأمريكية وتواجدي بين كل هذه المواهب الرائعة وغير العادية التي يجمعني بها حلم وشغف واحد وهو حب الفن.

وأضاف كريم «فخور جدًا أني عضو في هذه النقابة العريقة نقابة الممثلين الأمريكية».

آخر أعمال محمد كريم في هوليوود

ويحضر محمد كريم لفيلم جديد في هوليوود يتكتم على تفاصيله وذلك بعد آخر أعماله في السينما العالمية من خلال فيلم A Day to Die، والذي عرض في مصر وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته النجم المصري محمد كريم، مع بروس ويليس، وشهد العرض حضور النجوم العالميين ليون ريبونسون وبروك باتلر، والمخرج ويز ميللر.

وكان صناع وأبطال الفيلم حرصوا على زيارة الأهرامات، وذلك بصحبة محمد كريم، حيث عبروا عن سعادتهم الكبيرة بزيارة مصر للمرة الأولى وزيارة الأهرامات وخان الخليلي وعدد من المزارات.

فيلم A Day to Die

فيلم A Day to Die يدور بعد قتل عضو نقابة المخدرات أثناء حمايته المشروطة، مما يضع «كونور»، أمام يوم واحد لدفع مليوني دولار كتعويضات لا يحتاجها لـ Tyrone Pettis، وبالتالي فأنه مجبر على أن يطلب من طاقم العمليات العسكرية القديم، بقيادة بريس ماسون، أن يجتمعوا معًا ويحصلوا بطريقة ما على مليوني دولار قبل أن يفقد كونور كل من يحبه.