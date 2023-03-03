علاقة سناء يونس بفؤاد المهندس في ذكرى ميلادها.. «الابنة النجيبة»

تعتبر أحد رموز الكوميديا، وتألقت طوال مشوارها الفني منذ ستينيات القرن الماضي، إنها الفنانة سناء يونس التي تتلمذت على يد أستاذها فؤاد المهندس ووصفها بـ«الابنة النجيبة»، واليوم تحل ذكرى ميلادها التي وافقت الـ3 مارس 1942، ورحلت في 2006 تاركة إرثا فنيا كبيرا، حيث مازال الجمهور يتذكرها.

عشق الجمهور الفنانة سناء يونس من خلال ثنائي مميز مع فؤاد المهندس، فراح يردد إيفيهاتها الشهيرة لشخصية «فوزية» في مسرحية «سك على بناتك»، التي كانت انطلاقتها الحقيقية حيث أظهرت براعتها في أداء كوميديا الموقف.

بداية سناء يونس في الفن

وُلدت الفنانة سناء علي يونس في 3 مارس عام 1942م في مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح جامعة الإسكندرية، من خلال دراستها بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب، وعمل بفرق المسرح الحر، وبدأت مسيرتها الفنية رسميًا من فيلم «إضراب الشحاتين» 1967، وتجاوز رصيد أعمالها الفنية 40 فيلمًا، وبلغ ما قدمته من مسرح وسينما وتليفزيون 144 عملاً.

وشاركت سناء يونس بدور صغير في فيلم «صغيرة على الحب»، وخاضت تجربة العمل مذيعة مرتين، الأولى عبر شاشة «دبي» من خلال برنامج «على المكشوف»، والثانية في قناة النيل للمنوعات في برنامج «سناء يونس دوت كوم»، وتألقت في الدراما التلفزيونية، وظلت وجها مميزا في مسلسلات «الدم والنار» و«بوابة الحلواني» و«ليالي الحلمية»، وحصلت على عدد من الجوائز، وأهمهما جائزة أفضل دور ثان من مهرجان الإسكندرية السينمائي في العام 1992، عن دورها في فيلم «الفضيحة».