مأساة «عبده» أحد ضحايا بئر قنا.. «متزوج من 6 شهور »

سيطرت حالة من الحزن على أهالي مدينة منفلوط في أسيوط، بعدما علموا بوفاة عبدالرحمن مختار صياد، 22 عاما وشهرته عبده، الذي يعمل مقاول في مجال المعمار وأحد ضحايا المدينة الـ6 الذين توفى في بئر المياه الجوفية أثناء الاستحمام بمزرعة بمحافظة قنا.

«عبده» كما يطلق عليه أهالي منطقته كان يحب الخير للجميع ومنذ 6 شهور فقط كان يحتفل بزفافه بالمدينة وشاركه فيه جميع أصحابه ومحبيه الذين تعودوا الذهاب للعمل معه دائما.

الأهالي لا تصدق من بشاعة حادث بئر قنا

أحمد عبدالرحمن، أحد جيران «عبده» يقول في تصريحات لـ«الوطن»،:« إن أصدقاء وأقارب الراحل يعيشون صدمة حادث ضحايا بئر قنا ووفاة عبدالرحمن مختار.. كنا نشاركه فرحته منذ شهور قليلة لا تتعدى 6 شهور وكان يتمتع بأخلاق وأدب ويسعى إلى اكتساب قوت يومه ومساعدة أسرته وأقاربه».

عبده كان يعمل مقاول أنفار

وأضاف أحد الجيران أن عبده كان يعمل في مجال المعمار ويحب الخير للجميع، ويسعى للعمل بأي مكان بالجمهورية لخلق فرصة عمل لأقاربه وأهالي مدينته وجيرانه إلًا أن القدر نفذ وتوفى هو و5 من أقاربه أثناء الاستحمام داخل المزرعة التي ذهبوا للعمل بها».

جنازة جماعية لضحايا بئر قنا

وكان أهالي منفلوط بأسيوط، شيعوا جثامين الضحايا وهم عبدالرحمن مختار صياد 22 عاما، تامر حسنى محمد فرغلى 16 عاما، حازم أحمد محمد فرغلى 15 عاما، عبدالرحمن على محمد فرغلى 15 عاما، يوسف أحمد رفيق 14 عاما، ومصطفى هاشم بدر فرغلى 15 عاما.