تشييع جثامين ضحايا بئر مياه قنا الجوفية في أسيوط

شيع المئات من أهالي مركز منفلوط بمحافظة أسيوط، جثامين 6 ضحايا بعدما تم نقلهم من محافظة قنا، حيث غرقوا في حوض بئر مياه قنا الجوفية داخل مزرعة على الطريق الصحراوي الشرقي «قنا - سوهاج» مساء أمس.

التصريح بدفن ضحايا حادث بئر مياه قنا الجوفية

وكانت جهة التحقيق، صرحت بدفن 6 شباب ضحايا حوض بئر قنا الحوفية، بعدما أثبتت التحريات لا وجود لشبهة جنائية في وفاتهم، وتقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة الغرق سفكاسيا الغرق.وتجمع ذوي الضحايا، في مستشفى قنا العام في انتظار استلام جثث الشباب الستة وتم نقلهم بسيارات نقل الموتى إلى محل إقامتهم في مركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وأكدت تحريات مباحث مركز قنا، بناء على طلب من جهة التحقيق، حول وفاة 6 أشخاص من عائلة واحدة في بئر مياه جوفية بقنا داخل مزرعة على الطريق الصحراوي الشرقي قنا سوهاج.

وبحسب التحريات، فإن الشاهد في القصة ابن عم الضحايا، أكد أنه في تمام الساعة الخامسة مساء أمس عندنا انتهوا من العمل في المزرعة، ذهبوا إلى حوض بئر المياه الجوفية بعمق 7 أمتار، الذي يروى منه الزراعات، لتنظيف أجسامهم، دخلوا في عمق الحوض، وعند الخروج انقطع الحبل المثبت في اليابسو وطرفه في المياه والذي يخرج منه كل من يدخل المياه.

وتابع: «لم يتمكنوا جميعهم من الخروج وظلوا في المياه خاصة أن الحوض بئر المياه كان مملوءا حتى آخره، وغرقوا جميعا».

وأكدت التحريات أن المتوفين جميعهم من عائلة واحدة مقيمين مركز منفلوط في أسيوط، كانوا يعملون بالأجر اليومي في المزرعة الصحراوية.

وفاة 6 شباب من أسيوط داخل بئر مياه قنا الجوفية

كان 6 أشخاص لقوا مصرعهم، مساء الأربعاء ، داخل بئر المياه الجوفية بمزرعة على طريق قنا سوهاج الصحراوي الشرقي،

كانت غرفة العمليات بقنا تلقت إخطاراً من هيئة الإسعاف يفيد بسقوط عدد من الأشخاص في بئر مياه جوفية على طريق على طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي بعد كارتة قنا .

ضحايا بئر مياه قنا الجوفية

أسماء ضحايا بئر المياه الجوفية بالمزرعة هي عبد الرحمن مختار صياد 22 عاما، وتأمر حسني محمد فرغلي 16 عاما، وحازم أحمد محمد فرغلي 15 عاما، عبد الرحمن علي محمد فرغلي15 عاما، ويوسف أحمد رفيق فرغلي 14 عاما، ومصطفى هاشم بدر فرغلي 15 عاما، جميعهم من عائلة واحدة، من مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ووضع الجثث في مشرحة مستشفى قنا العام تحت تصرف جهة التحقيق.