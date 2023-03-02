خبير اقتصادي: الدولة مستمرة في دعم المواطن وقرار رفع الأجور يؤكد ذلك

قال حسام عيد، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تولي برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين اهتماما كبيرا، من خلال زيادتها في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة الأعباء على المواطن، بسبب الأزمة العالمية الراهنة.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا اليوم، قرار برفع الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي، اعتبارا من أول أبريل 2023.

التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة لتحقيق الاستقرار المالي بالموازنة العامة، مما قد يساهم في زيادة قدرة الدولة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين.

دعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية

وتابع أنه في ظل ارتفاع معدلات التضخم العالمي المترتب على زيادة أسعار السلع والخدمات الأساسية، ما أدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطنين، قامت الحكومة المصرية برفع الأجور والمعاشات لدعم المواطنين لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.

رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من راتب أبريل 2023

وتعتزم وزارة المالية، رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارا من راتب شهر أبريل 2023، للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لـ3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه حاليا.

ومن المقرر أن تعلن الوزارة خلال الأيام المقبلة عن مواعيد صرف مرتبات العاملين في الدولة في كتاب دوري لشهور أبريل، مايو ويونيو 2023.

كان العاملين على الدرجة السادسة في جدول أجور العاملين في الجهاز الإداري للدولة يتقاضون 3000 جنيه، منذ نوفمبر الماضي، قبل أن يقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح عدد من المشروعات في محافظة المنيا رفع الحد الأدنى 500 جنيه ليصبح 3500 جنيه لموظفي الدرجة السادسة.