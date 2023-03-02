وفاة جدة «ضحايا بئر قنا» حزنا عليهم.. «مستحملتش الصدمة»

توفيت جدة 5 ضحايا حادث غرق 6 عمال في بئر المياه الجوفية داخل إحدى المزارع بالطريق الصحراوي بمحافظة أسيوط حزنا على وفاة الضحايا، وفور إعلان الأهالي عن موعد الجنازة الجماعية لدفن ضحايا بئر قنا، توفيت الجدة حزنا عليهم، وشيعها الأهالي قبل وصول جثامين الضحايا.

وفاة جدة الضحايا حزنا عليهم

وقال أحمد محمود فرغلي، أحد أقارب الضحايا في تصريحات لـ«الوطن»، إن السيدة هي خالة آباء الضحايا وتوفيت بالصدمة حزنها عليهم وخصوصا بعد وصول الخبر المفجع ليلة أمس للأسرة بمدينة منفلوط التابعة لأسيوط، وجرى تشييع جثمانها قبل وصول جثامين الضحايا من محافظة قنا، ودفنها بمقابر العائلة بمنفلوط.

وشيع أهالي مدينة منفلوط بأسيوط جنازة جماعية لجثامين ضحايا حادث انهيار بئر مياه، في موكب جنائزي مهيب وهم عبدالرحمن مختار صياد 22 عاما، وتامر حسنى محمد فرغلى 16 عاما، وحازم أحمد محمد فرغلي 15 عاما، وعبدالرحمن على محمد فرغلي 15 عاما، ويوسف أحمد رفيق 14 عاما، ومصطفى هاشم بدر فرغلي 15 عاما.