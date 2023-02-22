جنازة جماعية لزوجين وابنتيهما توفوا اختناقا بالغاز في شقتهم ببني سويف

شيع أهالي عزبة التحرير«الصفيح» التابعة لمدينة بني سويف، اليوم الأربعاء، جثامين زوجين وابنتيهما، توفوا نتيجة اختناقهم بغاز السخان داخل شقتهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بينما نجا اثنين آخرين من أبنائهما أحدهما تحسنت حالته وخرج للمشاركة في الجنازة وآخر ما زال قيد العلاج بالعناية المركزة.

تأدية صلاة الجنازة على زوجين وابنتيهما ببني سويف

وأدى المئات من أهالي مدينة بني سويف وعزبة التحرير صلاة الجنازة على الجثامين الأربعة بمسجد مصنع الثلج، وسط حالة من الحزن التي انتابت الجميع وبكاء السيدات وصدمة أهالي الزوجين.

وفاجأ أحد الأبناء المصابين في الحادث مصطفى برفضه استكمال العلاج داخل المستشفى عقب افاقته، للمشاركة في جنازة والديه وشقيقاته الذين توفوا في حادث اختناق بغاز السخان أثناء نومهم.

وظل الطفل المتوفي يردد «سبوني أروح معاهم أنا خرجت عشان ألحقهم»، وسط حالة من البكاء المستمرة.

بلاغ باختناق أسرة إثر تسرب غاز داخل شقتهم في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا يفيد ورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى بني سويف التخصصي، بوصول أسرة مكونة من 6 أشخاص إلى قسم الاستقبال والطوارئ مصابين باختناق ادعاء تسرب غاز داخل منزلهم، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين وفاة الزوج وزوجته و2 من أبنائهما، بينما جرى نقل طفلان إلى قسم العناية المركزة.

وفاة زوجين وابنتيهما في بني سويف اختناقًا بالغاز

وتبين من المعاينة والتحريات الأولية وفاة سيد عويس محمد، سمكري سيارات، 37 عامًا، وزوجته ميزة أحمد محمد، 30 عامًا، وأبنائهما مريم 14 عامًا، بالصف الأول الإعدادي ونادية 3 أعوام جرى إيداعهما داخل مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق، بينما أصيب نجليهما، مصطفى 15 عامًا، بالمرحلة الإعدادية، ومحمد 5 سنوات بالحضانة، وجرى نقلهما إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.