مضاعفة عروض الأوكازيون الشتوي قبل أيام من انتهائه.. «خصم جديد»

تنتهي فعاليات التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي» يوم 21 مارس، بعد قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بمده إلى هذا اليوم، وتشهد الملابس الشتوية انخفاضًا أكبر في الأسعار الفترة القادمة مع نهاية فصل الشتاء، حسبما يوضح ناصر السيد، رئيس شعبة الملابس الجاهزة بالغرفة التجارية في الإسكندرية لـ«الوطن» مضيفًا أن محلات ملابس الرجال والسيدات تريد التخلص من البضائع الشتوية لديها.

وأضاف ناصر السيد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لكي لا يضطر التجار أن يخزن بضاعته إلى العام المقبل الذي رجح أنها لن تباع وقتها، يضطرون تلقائيًا لتصفية بضائعهم، ووضع خصم على الخصم، ضاربًا مثال بذلك ببعض المحال التي تعلن عن شراء قطع وأخذ قطعة هدية معها، موضحًا أن بذلك التاجر يبيع بضاعته بخسارة، لكنه أفضل من أن تستمر معه للسنة المقبلة على حد تعبيره.

بدأ بعض التجار في تصفية بضائعهم

وتابع أن بعض التجار بدأوا في تصفية بضائعهم فعليًا، قائلًا أن الناس بذلك تستفيد من تخفيض الأسعار من جهة، والتجار يستفيدوا من التخلص من بضائعهم من جهة أخرى، متوقعًا أن يستمر ذلك حتى عيد الأم.

عدد المحلات المشاركة في «الأوكازيون الشتوي» في الإسكندرية

وكانت فعاليات الأوكازيون الشتوي بدأت يوم 6 فبراير الماضي، وبلغ عدد المحلات التجارية المشاركة في الإسكندرية أكثر من 300 محل حسبما أوضح المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية للإعلام والاتصال السياسي لـ«الوطن»، مضيفًا أن التاجر لكي يشارك في الأوكازيون يجب أن يتقدم بطلب إلى إدارة التجارة الداخلية لأخذ تصريح به، ويحدد هو التخفيضات على بضاعته، ويعلق التصريح على محله، ويضع سعرين للسلعة ما قبل الخصم وما بعده.