«التموين»: تخفيضات الأوكازيون الشتوي مستمرة حتى 21 مارس

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار طرح تخفيضات الأوكازيون الشتوي في المحال المشتركة حتى 21 مارس الجاري، على مستوى المحافظات، نظرًا لإقبال المواطنين على شراء احتياجاتهم من السلع والمستلزمات.

التخفيضات على السلع والمنتجات

وقال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن التخفيضات في الأوكازيون الشتوي بلغت الآن أكثر من 50% على السلع والمنتجات خاصة في محال الملابس والمصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية، مؤكدًا تخطي عدد المحال التجارية المشتركة في الأوكازيون حتى الآن 3200 محل.

موعد انتهاء تخفيضات الأوكازيون الشتوي

ونوه «أبوالفضل» في تصريح خاص لـ«الوطن» بأن التخفيضات مستمرة في المحلات حتى 21 مارس الجاري، وفقًا لقرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بمد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس، بدلًا من انتهائه في 6 مارس.

وتشدد وزارة التموين على المحال الحاصلة على تصريح المشاركة في الأوكازيون من المديرية التابعة لها، أن يتم الإعلان عن أسعار السلع قبل وبعد التخفيض، مع عدم إلزام المحال بنسبة تخفيض محددة.

وتعتبر التصفية الموسمية التي تعلن عنها وزارة التموين مرتين كل عام، سواء التصفية الموسمية الأولى (الأوكازيون الشتوي)، أن التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) أحد سبل وزارة التموين لتنشيط حركة التجارة الداخلية من خلال التخلص من البضائع المخزنة لدى التجار، مع منح المستهلك الفرصة الأكبر لشراء احتياجاته بأسعار مخفضة.