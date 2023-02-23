وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوي حتى 21 مارس المقبل

قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة الأوكازيون الشتوي الذي انطلق في 6 فبراير الجاري حتى 21 مارس المقبل، بدلا من انتهائه بداية شهر مارس، ملزما المحال الراغبة في المشاركة بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من مديرية التموين بنطاق كل محل.

عدد المحال في الأوكازيون الشتوي 2023

وشدد وزير التموين، في بيان له منذ قليل، على ضرورة التزام المحال بإعلان سعر السلع المعروضة للبيع قبل وبعد التخفيض، معلنا عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون الشتوي 2023 والتي وصلت إلى 2862 محل متنوع ما بين ملابس ومستلزمات المنازل والمصنوعات الجلدية.

من جانبه، قال أحمد كمال، ‏المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير، إن الإدارة العامة للمعاملات التجارية ‏أكدت أن نسب التخفيضات ‏في التصفية الموسمية الأولى «الأوكازيون الشتوي»، تتفاوت ما بين 25% و50% في ‏الكثير من المحال المشاركة.

تصاريح دخول المحلات في الأوكازيون

ونوه كمال، إلى استمرار مديريات التموين بالمحافظات في استخراج تصاريح الأوكازيون الشتوي للمحال الراغبة بالاشتراك في الأوكازيون بعد تقديم المستندات ‏المطلوبة للمشاركة به، مؤكدا أن وزير التموين يتابع ‏يوميا التخفيضات الموجودة بالأوكازيون والحملات التي ‏تٌسير يوميا للتأكد من السلع المعروضة وجودتها والتزام ‏المحال المشاركة بالأوكازيون بالتخفيضات ووضع سعرين ‏على السلعة المباعة قبل وبعد المشاركة.