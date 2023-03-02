معلومات عن مدارس stem بالمنيا.. الرئيس السيسي كرم طلابها اليوم

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، طلاب ومعلمي مدرسة stem للمتفوقين بالمنيا، خلال زيارته لـ«عروس الصعيد»، لافتتاح عددًا من المشروعات القومية بمدينة المنيا الجديدة.

وعرض طلاب مدرسة stem مشروعاتهم أمام الرئيس السيسي، ومن بينها فكرة إنتاج الحبر من مخلفات المصانع، واستخدام المخلفات الكربونية الناتجة عن المصانع مثل مصانع مواد البناء، كما عرض الطلاب مشروع خاص بإنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائي للمياه، وقدّم الطلاب التحية والتقدير لأساتذتهم تكريما لدورهم وجهودهم المبذولة معهم من أجل الوصول النتائج والمشروعات الهادفة.

معلومات حول مدراس stem للمتفوقين

وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات حول مدراس stem للمتفوقين، وفقا لبيان سابق من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM هي مجموعة مدارس ثانوية حكومية، تتبع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

أنشأت مدارس STEM بقرار وزير التربية والتعليم رقم 369 لسنة 2011، بدعم ومنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 124 مليون دولار أمريكي.

تنتهج نظام تعليم STEM وهو نظام تعليمي لتخصصات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات وتدريسها معًا.

مدة الدراسة بها 3 سنوات، والإقامة الداخلية إجباريًا.

مناهج مدارس STEM

تراعي مدارس STEM في مناهجها الموضوعات التي تدرس في الثانوية العامة مع تطبيق طرق التدريس الحديثة بنظام مجموعات العمل.

يحصل خريجي مدارس STEM على شهادة الثانوية العامة في العلوم والتكنولوجيا للمتفوقين.

يتم تأسيس مدارس STEM بأحدث الأجهزة العملية، حيث تضم فصول ومعامل كيماء، فيزياء، أحياء، إلكترونيات، لغات، هيدروليك، جيولوجيا، روبوتيك، كمبيوتر، ومعمل ابتكارات، وقاعات الطعام، وقاعات الاستذكار.

تتيح لخريجيها الحصول على منح بالخارج أو بالجامعات الدولية في مصر، وللخريجين شريحة خاصة بتنسيق القبول بالجامعات الحكومية تعتمد على النسبة المرنة.

يلتحق خريج مدارس STEM بالكليات العلمية فقط مثل الطب والصيدلة والهندسة الحاسبات والعلوم بحسب مجموع الطالب.

أماكن مدارس المتفوفين

توجد مدارس STEM في محافظات المنيا وأسيوط وقنا والأقصر والبحر الأحمر والإسماعيلية وبني سويف والقليوبية والإسكندرية والشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية وكفر الشيخ.

يطبق الطالب المعارف المكتسبة لحل مشكلة واحدة من تحديات مصر الكبرى، وفقًا لـ«عمليات التصميم الهندسي EDP».

تهدف لنشر نظام تعليم تعليمي حديث في المدارس المصرية ورعاية الموهوبين والمتفوقين وتنمية قدراتهم، وتطوير استخدام أساليب تكنولوجيا المعلومات لتطوير العملية التعليمية، وتحقيق التكامل بين مناهج العلوم والرياضيات والتكنولوجيا.

تأهيل وإعداد خريجين بمواصفات تتناسب مع المؤهلات المطلوبة حالياً لسوق العمل.