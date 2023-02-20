كيف يحصل أصحاب المعاشات على تمويل 3 ملايين جنيه من بنك الإسكندرية؟

تسعى البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، إلى توفير كل ما يحتاجه المواطن من منتجات بنكية وأوعية ادخارية، التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، من أجل تسهيل حصولهم على عائد مادي وتمويل لشراء ما يحتاجونه من سلع، ومن بين هذه المنتجات القروض الشخصية.

ويقدم بنك الإسكندرية لأصحاب المعاشات، تمويل شخصي بضمان المعاش على فترات سداد تصل إلى 12 سنة.

وتستعرض «الوطن» خلال هذه السطور، مميزات وشروط القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية.

مميزات وشروط القرض الشخصي من بنك الإسكندرية

وجاءت مميزات وشروط القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية كالتالي:

- قيمة التمويل: تصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.

- مدة التمويل: تصل إلى 12 سنه.

- تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

متطلبات التمويل المتطلبات الأساسية:

عمر العميل: لا يتعدى 65 عام

المستندات المطلوبة:

- صورة من بطاقة الرقم القومي

- التعهد بتحويل المعاش إلى بنك الاسكندرية

- فاتورة مرافق حديثة «غاز – كهرباء – تليفون» لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

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