موقف العاملين في القطاع الخاص بعد قرارات الرئيس.. «القومي للأجور» يوضح

قال المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور، إن في الوقت المقبل، سيكون هناك اجتماعات ونقاشات للعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

وأضاف السقطي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذا يأتي بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي والعام.

القطاع الخاص يسعى لزيادة أجور العاملين

وأكد السقطي، أن القطاع الخاص يحاول بشكل كبير لرفع الحد الأدنى للأجور، مشيرا الى أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات، والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين، لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج أو خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة، موضحا أنّه بالنسبة للدرجة السادسة، يصبح الحد الأدنى 3500 جنيه شهريا، والدرجة الخامسة 5 آلاف جنيه شهريا، وحاملي درجة الماجستير 6 آلاف جنيه شهريا، وحاملي درجة الدكتوراه 7 آلاف جنيه شهريا.