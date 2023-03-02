اللحظات الأخيرة في حياة شات مات بطعنة نافذة.. تدخل لفض مشاجرة

بينما كانت الحياة تسير بشكل طبيعي داخل أحد شوارع منطقة السلام، فجأة سمع الأهالي صوت صرخات تأتي من داخل الشارع فأسرع الجميع محاولين فهم ما يحدث، وكانت الصدمة سقوط شاب أرضًا وسط بركة من الدماء، حملوه وتوجهوا به إلى أحد المستشفيات الموجودة بالقرب من المكان، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته بطعنة قاتلة في منطقة الصدر.

جمع خيوط الجريمة

عقب مصرع الشاب أرسلت المستشفى إشارة الى قسم الشرطة بالواقعة، لينتقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة ويبدأ رجال المباحث في جمع خيوط الجريمة لكشف كواليس ما حدث، وبعد تفريغ عدد من كاميرات المراقبة في المكان.

ومن خلال مناقشة شهود العيان حول الواقعة، كشف رجال الشرطة غموض الواقعة، وتبين أن المجنى عليه لقى مصرعه على يد أحد الأشخاص خلال تدخله لفض مشاجرة، حيث أصيب بطعنة قاتلة في منطقة الصدر ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وانتقلت جهات التحقيق لمناظرة جثة المجني عليه، وأمرت بنقله إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية، لبيان سبب الوفاة تحديدًا وإعداد تقرير مفصل عنها، وضبط رجال الشرطة مرتكب الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أما عن العقوبة القانونية، أوضح أحمد داود المحامى خلال حديثه لـ «الوطن» أن عقوبة ارتكاب جريمة ضرب أفضى إلى موت وعقوبتها السجن المشدد لمدة تصل إلى 10 سنوات، ويزيد عليها عقوبة حيازة سلاح الجريمة، وفي حالة ثبوت سبق الإصرار والترصد في الواقعة تصل العقوبة للإعدام.