رئيس «مصر بلدي» يشيد بقرارات الرئيس: «زيادة الأجور صائبة.. وجات في وقتها»

قال اللواء سيف الإسلام عبدالباري، رئيس حزب مصر بلدي، إنه تشرف بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحضور حفل افتتاح مدينة المنيا الجديدة، مشيرا إلى أن توجيه الرئيس الأخير للحكومة باتخاذ بعض الإجراءات والقرارات للتخفيف عن المواطنين، كان قرارا صائبا.

عبدالباري: الرئيس السيسي يشجع العلم والعلماء

وأضاف «عبدالباري»، خلال مداخلة هاتفية له على فضائية «إكسترا نيوز»، أن الرئيس وجه بضرورة زيادة المرتبات والمعاشات وتشجيع العلم عبر زيادة المكافآت الخاصة للحصول على الدكتوراه والماجيستير ورفع حد الإعفاء الضريبي.

واستطرد رئيس حزب مصر بلدي: «تلى تلك القرارات مظاهرات حب للرئيس السيسي ودعمه، وتلك القرارات تدل على أن الرئيس حاسس بدعم الشعب كاملا وحريص على دعم الشعب ومش بيتأخر عنه في حاجة، وأكد لحاضري الافتتاح أن ربنا معانا وحامي البلد بدليل أن القرارات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الرئيس خفف على المواطنين بعدد من القرارات التي انتظرها الكثير».