السيسي يفتتح المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي، في المسافة من المنيا حتى القصوية، وذلك خلال افتتاحه عدد من المشروعات التنموية بالمنيا، نقلتها قناة «إكسترا نيوز».

وقال المهندس محمد إسماعيل، في الهيئة العامة للطرق والكباري، والمشرف على مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي من المنيا حتى القوصية بطول 60 كم، إنّ الطريق عبارة عن 6 حارات مرورية في كل اتجاه، مقسّمة إلى 3 حارات مرورية للمركبات و3 حارات للشاحنات، ومرصوفة باستخدام الرصف الخرساني في الاتجاه القادم من أسيوط إلى القاهرة، والطريق يعتبر أحد قطاعات طريق «القاهرة - كيب تاون» للربط بأفريقيا.