سامي مغاوري عن انتهاء مدته في مجلس نقابة الممثلين: «شكرا على ثقتكم»

استعرض الفنان سامي مغاوري، قائمة الإنجازات التي ساهم في صناعتها، طوال فترة رئاسته في مجلس نقابة المهن التمثيلية، وذلك في الساعات الأخيرة من فترة وجوده بالمجلس، قائلا: «السادة الأعضاء عذرًا وعفوًا لعدم الاستمرار في العمل النقابي ليأتي من هو أقدر وأفضل لكني سأكون بينكم عضوًا فاعلًا ومحبًا لنقابتي ومهنتي».

وكتب سامي مغاوري، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كل الشكر والامتنان للثقة التي أوليتموني إياها لمده ثلاث دورات متصلة، فشكرًا لكم والشكر موصول للسادة النقباء الذي تعاونت معهم.. القديرين أشرف عبد الغفور والدكتور أشرف زكي وجميع أعضاء المجالس الثلاثة شكراً للجهد والدموع والعرق والتفاني وإنكار الذات من أجل نقابة قوية يحترمها الجميع وشكرًا لكل من ساهم بجهده وعرقه في الإنجازات التي تم تحقيقها».

افتتاح دار القوة الناعمة لرعاية المسنين من كبار فناني مصر

ورصد أبرز إنجازات، لعل أبرزها مشروع إسكان الشباب، دار القوة الناعمة لرعاية المسنين من كبار فناني مصر، رفع نسبة المعاش، إدخال أعضاء المعاش في المنظومة العلاجية مثلهم مثل الأعضاء العاملين وفاءً للجميل، رفع سقف العلاج لأعضاء النقابة، الوقوف بجانب الأعضاء الذين يخضعون للعلاج أو العمليات دون حد أقصي فالنقابة دائمًا في كتف أعضائها.