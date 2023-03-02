رئيس «الإصلاح والنهضة»: زيادة الأجور والمعاشات ترجمة واضحة للعدالة الاجتماعية

علق هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات، قائلا إن هذه القرارات تعد قرارات تاريخية من زعيم حقيقي يشعر بنبض الناس ويسعى بأن يجعل حياة المصريين كريمة، وترجمة واضحة للعدالة الاجتماعية.

الرئيس السيسي يشعر بنبض المواطن

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه القرارات دليل على شعور الرئيس السيسي بنبض الناس، وبذل مجهود جبار خلال العشر سنوات الماضية في كل القطاعات سواء قطاع الصناعة أو السياحة أو البترول أو البنية التحتية، وبالتالي جرى بناء دولة جديدة خلال العشر سنوات الماضية.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الحالية ليس لمصر يد فيها، سواء كانت نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية أو حتى جائحة فيروس كورونا، وعلى الرغم من ذلك تتحرك الدولة في منتهى القوة لمحاولة تلافي هذه المشكلات على الأفراد.

رسالة واضحة من الرئيس

ولفت أن الرئيس السيسي وجه رسالة واضحة بأنه بالرغم مما نعاني منه بسبب الأزمة الاقتصادية إلا أنه يبذل أقصى ما فيه وسعه والحكومة على قدر المستطاع للتحرك بشكل صحيح.